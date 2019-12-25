Эксперты оценили вероятность возвращения BMW в РФ

Дилеры были вынуждены расторгнуть контракты из-за низких продаж и несоответствия прибыли ожиданиям.

В 2022 году с российского автомобильного рынка ушли десятки популярных марок, уступив место китайским производителям. Однако и эти бренды недолго задерживались: за минувший год закрылись 449 автосалонов, представляющих китайские автомобили. Дилеры были вынуждены расторгнуть контракты из-за низких продаж и несоответствия прибыли ожиданиям. Эксперты предсказывают усиление конкуренции на российском автомобильном рынке в текущем году, последствия которой сложно предсказать.

На круглом столе в пресс-центре spb.aif.ru представители автобизнеса и общественные деятели обсудили будущее отечественного авторынка в 2025 году и возникающие вызовы для продавцов и покупателей.

Управляющий "РРТ" Владислав Прилукин указал, что на российском рынке выделился пятерка ведущих брендов, активно претендующих на освободившиеся позиции. Среди них — Chery, Haval, Geely, Changan и Lada. Эксперт также предположил возможное возвращение некоторых ушедших брендов, среди которых корейские, японские марки и BMW. Стоит отметить, что BMW осталась единственной иностранной компанией, сохранившей представительство в России, несмотря на прекращение производства в Калининграде.

Гендиректор компании "Супротек" Сергей Зеленьков ожидает, что китайский автотранспорт займет 60-70% российского рынка в обозримом будущем. Остается открытым вопрос, сможет ли отечественный автопром сохранить конкурентоспособность по критерию цена-качество.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы вынуждены платить около 5113 рублей за ремонт автомобилей.

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