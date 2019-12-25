Петербуржцы вынуждены платить около 5113 рублей за ремонт автомобилей

Эксперты отмечают, что спрос на ремонт возрастает на фоне сложной ситуации с обновлением автомобильного парка.

Стоимость услуг автомобильных сервисов в Санкт-Петербурге за последний год увеличилась.

Теперь жители города тратят в среднем 5113 рублей за обслуживание автомобиля, что на 16% больше, чем годом ранее, сообщает издание "Деловой Петербург". Количество автосервисов в Северной столице увеличилось с 1128 до 1218 единиц.

Эксперты отмечают, что спрос на ремонт возрастает на фоне сложной ситуации с обновлением автомобильного парка. Автовладельцев заставляют продлевать сроки эксплуатации своих машин из-за роста кредитных ставок, удорожания новых авто и дефицита на рынке.

Несмотря на общий рост обращений за услугами ремонта, к концу 2024 года спрос немного снизится, поскольку всё большее число водителей переходит на автомобили китайских брендов, требующие особого подхода к обслуживанию. Это создаёт новые трудности для автосервисов: нехватка специалистов с нужными квалификациями, дефицит оригинальных запчастей и недостаточная разработанность технологий ремонта для таких моделей.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: unsplash (Erik-Jan Leusink)