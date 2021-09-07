У границ Петербурга построят еще 25 млн кв. метров жилья к 2030 году

В области возвели более 25 млн кв. м жилья за последние 10 лет.

У границ Петербурга построят порядка 25 млн кв.м жилой недвижимости к 2030 году. Об этом 27 октября рассказал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский, передает "Деловой Петербург".

Барановский отметил, что эти показатели возможны "при ускоренном сценарии развития". За первые девять месяцев 2022 года, по его словам, в регионе построили свыше 3,1 млн кв. м жилья, и сейчас под жилую застройку и комплексное развитие собираются отдать свыше 2,5 тыс. га земли.

В области возвели более 25 млн кв. м жилья за последние 10 лет.

Ранее почти 1,2 млрд рублей потратят в Ленобласти на благоустройство в 2023 году. Благоустраивать в следующем году будут 106 парков и скверов. Участие в выборе принимали местные жители.

Фото: Piter.tv

