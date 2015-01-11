Почти 1,2 млрд рублей потратят в Ленобласти на благоустройство в 2023 году

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о выделении муниципалитетам почти 1,2 млрд рублей на благоустройство скверов и парков.
В пресс-службе администрации области уточнили, что на следующий год в программу "Жилье и городская среда" включили 106 парков и скверов, бульваров и аллей, набережных и площадей. Адреса для благоустройства выбрали сами жители.
Так, на следующий год выделят 1 млрд 196 млн рублей: 367 млн выделяется из федерального бюджета, 802 млн — из регионального.
В этом году по программе обустраивали 77 общественных пространств.
Фото: Piter.tv
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