У главврача военного комиссариата изъяли миллион в Петербурге

По предварительной информации, у Килимчука искали документы, а нашли более 700 тыс. рублей, а также при себе у него было 300 тыс. рублей.

Накануне полицейские приехали в частный дом к 56-летнему главврачу военного комиссариата Петербурга Владимиру Килимчуку. Он живет в садоводстве "Гранит" во Всеволожском районе, пишет "Фонтанка".

По предварительной информации, у Килимчука искали документы, а нашли более 700 тыс. рублей, а также при себе у него было 300 тыс. рублей. Мужчину увезли на допрос. Сейчас на его рабочем месте проходят обыски.

Напомним, что начальника отделения военкомата Фрунзенского района заподозрили в махинациях с военными билетами. По данным издания, в сентябре 2020 года военный комиссар получил от призывников с помощью посредника 200 тысяч рублей. За вознаграждение он поменял в военных билетах категорию годности на "B". Посредник, по предварительным данным, получит 50 тысяч рублей. Этой осенью проводилась проверка военнообязанных с категорией B и выяснилось, что у многих указана одна и та же болезнь. При этом один из военнообязанных дал явку с повинной.

Ранее Петербуржцы подали 14 исков об отмене мобилизации в суды. Один из заявителей хочет понять через суд, как его зачислили в мотострелковый полк, когда он профессиональный артиллерист.

Фото: Piter.tv

