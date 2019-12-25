Древние люди использовали очистные сооружения ля водохранилищ.

У древних майя обнаружили современные технологии. Об этом рассказали представители американского Университета Цинциннати в публикации для издания Scientific Reports. Ученые определили, что цивилизация могла применять относительно сложные средства для очистки воды. Древние люди изготавливали фильтры из натуральных материалов и импортировали их за многие километры.

Древние изобретения по очистке воды специалисты нашли в Тикале, в водохранилище Корриенталь. Этот водоем считался важным объектом для майя в северной части Гватемалы. В фильтрах использовались кварц и цеолит. Вместе вещества образуют естественное молекулярное сито. В современном мире данные минералы до сих пор применяются в системах очистки воды.

Возраст находок достигает двух тысяч лет. Очистители могли удалять микробы, тяжелые металлы (например, ртуть), соединения, богатые азотом.При этом кварц и цеолит добывались на расстоянии в три десятка километров от водохранилища.

Ученые напомнили, что древние майя покинули Тикаль в середине IX века нашей эры. Причина ухода людей с территории неизвестна.

Ученые назвали катастрофу, почти погубившую майя.

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