Древняя цивилизация пострадала от извержения вулкана Илопанго.

Ученые назвали катастрофу, почти погубившую майя. Об этом рассказали представители Испанского национального исследовательского совета в публикации для Proceedings of the National Academy of Sciences. Специалисты пришли к выводу, что 1590 лет назад древняя цивилизация частично пострадала из-за извержения вулкана Илопанго. Лава убила все живое в радиусе 40 километров.

Авторы работы исследовали ледяной керн, который был извлечен из ледника в Гренландии, а также провели радиоуглеродное датирование обугленных остатков дерева в отложениях пепла вулкана. Установлено, что извержение Илопанго произошло в 431 году нашей эры. При этом событии шлейф поднялся на высоту до 45 километров, а пепел распространился на территорию с протяженностью более семи тысяч км. Он дошел до Гренландии.

Это извержение стало более мощным (в 50 раз) по сравнению с извержением Сент-Хеленс в 1980 году, при котором погибло 57 человек.

Фото: Pixabay.com