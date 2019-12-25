У древесного гриба обнаружили новые целебные свойства

Трутовик поможет избавиться от кожных заболеваний.

У древесного гриба (Трутовик или галодерма лакированная) обнаружили новые целебные свойства. Об этом рассказали корейские ученые из Института науки и технологий в публикации для Food Chemistry. Продукт применяется в традиционной восточной медицине, а также в иммуномодулирующих и противовоспалительных препаратах.

Ganoderma lucidum известен как лекарственный гриб под названием линчжи в Китае, рейши в Японии и ёнджи в Корее. В этих странах его используют на протяжении двух тысяч лет. Порошки из данного гриба применяются для терапии при астме, неврастении, гастрите, диабете, болезней печени и аллергических реакциях.

Новое исследование пришло к выводу, что гриб также поможет вылечить кожные заболевания, в частности - псориаз и атопический дерматит. В грибе содержится активный ингредиент - ганодеровые кислоты. Они усиливают иммунную функцию клеток, а поэтому способны оказывать противоопухолевое, противовирусное, антибактериологическое, гепатопротекторное, противовоспалительное, противоаллергенное, антиоксидантное действие, а также позитивно влиять на функционирование сердца и сосудов, дыхательную и нервную систему человека.

В России гриб занесен в Красную книгу.

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