Реконструкция позволяется для части здания, которая не является объектом культурного наследия.

У дома-памятника на Большой Морской появится мансарда. Разрешение на пристройку к дому №19 на Большой Морской улице дал комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Петербурга. Решение опубликовано на сайте Смольного.

Указано, что ООО "Архитектурная мастерская Апостола" сделает из дома гостиницу. Реконструкция позволяется для части здания, которая не является объектом культурного наследия.

Мансарду планируется сделать в чердачном пространстве здания "с увеличением отметки конька на 1 м (с максимальной высотой 18.700м от уровня земли)". Согласно заключению подрядчику разрешили устроить балконы и изменить дворовые фасады в части расшивки низа оконных проемов по высоте, а также перекрыть замкнутую часть двора в уровне второго этажа светопрозрачными конструкциями.

Дом Альбрехта на Большой Морской улице стал историческим памятником в апреле 2020 года. Здание также известно как "Дом А.Н. Свистунова и Дом Г.Ф. Эйлерса". Известно, что часть здания построена в 1742 году, а остальная достроена через 30 лет.

В соответствующем доме проживала княгиня Мария Федоровна Барятинская вместе с сыном. Позже в здании расположилась типография Люндорфа. Именно в доме Альбрехта печатали сатирические журналы времен первой Русской революции.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге планируется разработать проект реставрации так называемого "Жилого дома", входящего в ансамбль музея-усадьбы Репина "Пенаты". Соответствующую закупку разместил Научно-Исследовательский музей при Российской академии художества, филиалом которого является музей.

Фото: Piter.tv