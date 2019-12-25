Дом Альбрехта на Большой Морской улице стал историческим памятником

В здании проживала княгиня Мария Барятинская.

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что дом Альбрехта в Петербурге стал историческим памятником. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здание находится на Большой Морской улице. Дом Альбрехта также известен как Дом А.Н. Свистунова и Дом Г.Ф. Эйлерса. Известно, что часть здания построена в 1742 году, а остальная достроена через 30 лет.

В соответствующем доме проживала княгиня Мария Федоровна Барятинская вместе с сыном. Позже в здании расположилась типография Люндорфа. Именно в доме Альбрехта печатали сатирические журналы времен первой Русской революции.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец судится с КГИОП из-за дачи Кохно в Сестрорецке.

Фото:КГИОП