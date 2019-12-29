Ранее считалось, что растения не передают "жизненный опыт".

У деревьев нашли способность "передавать знания" по наследству. Потомство выросших при засухе деревьев лучше переносит засуху, и наоборот. Об этом сообщили швейцарские ученые в научном издании Plant, Cell & Environment.

Это первое доказательство того, что деревья-родители передают информацию об окружающей среде своим отпрыскам считают эксперты

В этом деревьям помогает процесс изменения ДНК (метилирование). К одной из составляющих ДНК (цитозину) присоединяется метильная группа. Эксперты изучали деревья с 2003 года, занимаясь орошением растений в кантоне Вале. Образцы по-разному приспосабливались к внешним условиям среды. Лучше справлялись те, чьи родители росли в условиях постоянной нехватки влаги. Им удавалось увереннее наращивать корневую систему. В благоприятных условиях лучше справляются потоки поколения, которое не испытывало проблем с обилием осадков и влаги.

Ранее ученые заявили о риске ранней смерти у астронавтов, летавших на Луну.

