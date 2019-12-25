У черного перца нашли способность подавлять активность коронавируса

Исследователи изучили взаимодействие 30 специй с коронавирусом.

Вещество пиперин, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей SARS-CoV-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. Такой вывод сделали ученые из Индийского технологического института. Данные опубликованы в научном журнале Taylor & Francis Online.

Исследователи изучили взаимодействие 30 специй с коронавирусом и методом компьютерного моделирования выяснили, что все они в той или иной степени связываются с SARS-CoV-2. Но активнее всего себя проявило вещество, содержащеесся в черном перце

Российские ученые предположили, что гипотеза может работать и в реальности, он для этого нужно провести эксперименты. При этом специалисты напомнили, что специя вредная людям с проблемами ЖКТ, гипертонией.

Названы восемь продуктов, ускоряющих старение.

Фото: pixabay