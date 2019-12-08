Названы восемь продуктов, ускоряющих старение

На первом месте – сахар.

Турецкое издание Sabah составило список продуктов, которые ускоряют старение организма.

На первом месте – сахар, который способен приводить к повреждению липидом и белков в организме, а это приводит к появлению морщин и потере упругости кожи. Жареная жирная пища, консервы, маргарин, фастфуд содержат в себе жиры, такая еда замедляет кровоток в коже.

Кофе, переработанное мясо (колбаса, сосиски) вызывают обезвоживание, что тоже приводит к старению кожи. Жареный картофель способен повреждать клетки кожи, а пряная еда расширяет сосуды и приводит к возрастным изменениям.

Ученые назвали пять главных продуктов, вызывающих целлюлит.

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