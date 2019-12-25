Ученые назвали пять главных продуктов, вызывающих целлюлит

Как пояснил специалист, целлюлит не связан с проблемами лишнего веса, от него могут страдать и стройные женщины.

Испанский специалист по здоровому питанию Наталия Кальве перечислила газете La Vanguardia пять продуктов, чаще других способствующих развитию целлюлита.

Как пояснил специалист, целлюлит не связан с проблемами лишнего веса, от него могут страдать и стройные женщины из-за деформации жировой ткани. Наталия Кальве во избежание целлюлита посоветовала исключить из своего рациона хлопья, сладкую газировку, белый хлеб, колбасу и кофеин.

В хлопьях и белом хлебе слишком много рафинированной муки, в газировке много сахара, в колбасе – некачественные жиры, а кофеин задерживает воду, из-за чего в том числе может появляться целлюлит.

Эндокринолог предупредила о вреде каш при некоторых заболеваниях.

Фото: pixabay