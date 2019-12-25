Ученые назвали пять главных продуктов, вызывающих целлюлит

Испанский специалист по здоровому питанию Наталия Кальве перечислила газете La Vanguardia пять продуктов, чаще других способствующих развитию целлюлита.
Как пояснил специалист, целлюлит не связан с проблемами лишнего веса, от него могут страдать и стройные женщины из-за деформации жировой ткани. Наталия Кальве во избежание целлюлита посоветовала исключить из своего рациона хлопья, сладкую газировку, белый хлеб, колбасу и кофеин.
В хлопьях и белом хлебе слишком много рафинированной муки, в газировке много сахара, в колбасе – некачественные жиры, а кофеин задерживает воду, из-за чего в том числе может появляться целлюлит.
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