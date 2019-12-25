Молодой человек сам сообщил эту новость в своем Instagram-аккаунте.

Во вторник, 17 марта, стало известно о том, что у чемпиона мира по кайтсёрфингу из Петербурга Петра Тюшкевича подтвердился коронавирус. Молодой человек сам сообщил эту новость в своем Instagram-аккаунте.

"Прекрасные новости! Пришли очередные анализы и показали, что я точно болею коронавирусом", — сказано в сообщении.

Также спортсмен поблагодарил всех неравнодушных за пожелания здоровья. Он отметил, что в настоящее время ему намного лучше.

Напомним, что Больница святого Георгия изменит профиль и будет принимать больных только с пневмонией и гриппом, так как Боткинская и Введенская больницы переполнены. В Боткинской больнице находятся 238 человек с подозрением на коронавирус и еще 5 инфицированных пациентов.

Ранее мы сообщали о том, что Эрмитаж и Исаакий частично перешли в онлайн из-за пандемии коронавируса.

Фото:petertyushkevich/instagram