Больницу святого Георгия перепрофилируют для больных пневмонией и ОРВИ

Для приема пациентов будет перепрофилирована вся больница, 580 коек и 36 реанимационных.

Больница святого Георгия изменит профиль и будет принимать больных только с пневмонией и гриппом, так как Боткинская и Введенская больницы переполнены. Об этом в Смольном заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

В Боткинской больнице находятся 238 человек с подозрением на коронавирус и еще 5 инфицированных пациентов. Инфицированные пациенты находятся по одному в двухместных боксах, поэтому количество мест ограничено.

Введенская больница с 3 марта перепрофилирована только на прием больных с ОРВИ. Сейчас и она переполнена. Теперь на этой недели всех петербуржцев с диагнозом "пневмония" будут привозить в больницу святого Георгия. Для приема пациентов будет перепрофилирована вся больница, 580 коек и 36 реанимационных.

В Петербурге в клиниках находятся 1898 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), 189 из них находятся в инфекционных отделениях.

Дети оказались скрытыми разносчиками коронавируса.

Фото: Instagram/ st.georges_hospital