Музеи перешли в режим оналйн.

Во вторник, 17 марта, стало известно, что Эрмитаж и Исаакий временно закрылись на карантин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба музеев.

Отмечается, что при этом музеи перешли в режим онлайн. Пресс-служба Эрмитажа заявила, что каждый будний день до конца карантина музей будет показывать по одному новому открытому хранению.

А в Исаакиевском соборе проведут онлайн-концерт. Трансляцию запланирована на официальной страничке музея во "ВКонтакте".

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Фото:Pixabay