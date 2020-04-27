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У берегов Калифорнии скопилось множество нефтяных танкеров

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Также множество нефтетанкеров также замечено у берегов Мальты, Южной Африки и в других местах.

У берегов Калифорнии скопилось множество нефтяных танкеров. Столпотворение наблюдается в районе портов Лонг-Бич и Лос-Анджелес.

Сейчас у побережья находится 27 танкеров, которые трейдеры используют для хранения нефти на фоне пресыщения рынка. Они заходили туда с полудня четверга, 23 апреля. Ситуацию у портов и причины её возникновения анализирует Береговая охрана США. Служба также следит за порядком и выясняет принадлежность танкеров.

Также множество нефтетанкеров также замечено у берегов Мальты, Южной Африки и в других местах.

Ранее глава "Лукойла" исключил понижение цен на бензин в России.

Видео: Twitter/ USCGLosAngeles

Теги: нефть, сша, танкеры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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