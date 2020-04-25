Глава "Лукойла" исключил понижение цен на бензин в России

Об этом Вагит Алекперов сообщил в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика" на "России 1".

Президент компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов заявил о том, что цены на бензин в РФ не будут опускаться вне зависимости от падения мировых цен на нефть. Алекперов считает, что нынешние цены на бензин стабильны.

Он отметил, что благодаря усилиям РФ, Саудовской Аравии и США нефтяной рынок может быть отрегулирован к 2020-му — первой половине 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что вице-президент компании "Лукойл" Леонид Федун в интервью РБК заявил о том, что благодаря заключению сделки странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти России будет получать до 80 миллионов долларов дохода каждый день.

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