У берегов Италии в Средиземное море упал вертолет с россиянами

Тело пилота нашли, 37-летнего владельца вертолета найти не удалось.

Легкий вертолет Robinson R66 упал в Средиземное море возле итальянского острова Горгона (провинция Ливорно). Об этом сообщило агентство ANSA.

По данным агентства, уже нашли тело погибшего пилота, это была женщина, россиянка. Также на борту находился 37-летний россиянин, владелец вертолета. Он считается пропавшим без вести. Когда на место прибыли спасатели, вертолет наполовину находился в воде. Сейчас к нему прикрепили специальные надувные баллоны, чтобы летательный аппарат окончательно не ушел под воду.

Вертолет направлялся из небольшого аэропорта в коммуне Монтиньозо (провинция Масса-Каррара) в город Ольбия на Сардинии.

Также сегодня в Адыгее рухнул вертолет Ми-2.

Фото: Twitter @TgrRaiToscana