У берегов Италии в Средиземное море упал вертолет с россиянами

Легкий вертолет Robinson R66 упал в Средиземное море возле итальянского острова Горгона (провинция Ливорно). Об этом сообщило агентство ANSA.
По данным агентства, уже нашли тело погибшего пилота, это была женщина, россиянка. Также на борту находился 37-летний россиянин, владелец вертолета. Он считается пропавшим без вести. Когда на место прибыли спасатели, вертолет наполовину находился в воде. Сейчас к нему прикрепили специальные надувные баллоны, чтобы летательный аппарат окончательно не ушел под воду.
Вертолет направлялся из небольшого аэропорта в коммуне Монтиньозо (провинция Масса-Каррара) в город Ольбия на Сардинии.
Также сегодня в Адыгее рухнул вертолет Ми-2.
Фото: Twitter @TgrRaiToscana
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