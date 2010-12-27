В Адыгее рухнул вертолет Ми-2

Пилот с травмами был доставлен в больницу.

Сегодня утром, 23 июля, в Адыгее совершил жесткую посадку вертолет, который был занят на сельхозработах.

Сообщается, что ЧП произошло в ауле Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея. Вертолет Ми-2 был занят на сельскохозяйственных работах. Вертолет был исправен, но не было разрешения на вылет. По предварительным данным, ЧП произошло из-за ошибки пилотирования.

Пилот вертолета с травмами доставлен в больницу. Он в сознании, у него диагностированы у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, множественные повреждения мягких тканей.

Фото: ГУ МЧС РФ по РА