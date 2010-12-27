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В Адыгее рухнул вертолет Ми-2
Сегодня, 14:13
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MShaffter

В Адыгее рухнул вертолет Ми-2

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Пилот с травмами был доставлен в больницу.

Сегодня утром, 23 июля, в Адыгее совершил жесткую посадку вертолет, который был занят на сельхозработах.

Сообщается, что ЧП произошло в ауле Панахес Тахтамукайского района Республики Адыгея. Вертолет Ми-2 был занят на сельскохозяйственных работах. Вертолет был исправен, но не было разрешения на вылет. По предварительным данным, ЧП произошло из-за ошибки пилотирования.

Пилот вертолета с травмами доставлен в больницу. Он в сознании, у него диагностированы у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, множественные повреждения мягких тканей.

Фото: ГУ МЧС РФ по РА

Теги: вертолет рухнул, новости адыгеи, новости россии, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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