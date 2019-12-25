Британские СМИ: У Принца Чарльза обнаружили коронавирус

Официально информация не подтверждена.

Британские СМИ заявили, что у принца Чарльза обнаружили коронавирус. Официального подтверждения этой информации пока нет. Сведения разместили журналисты из Sky News.

Ранее Кларенс-хаус выпустил заявление о снижении возможности отвечать на письма и открытки поклонников. Данная мера необходима в условиях профилактики, и из-за введенных ограничений в ситуации с распространением коронавируса в Великобритании. В частности, речь шла о корреспонденции для принца Уэльского Чарльза и герцогини Корнуольской, а также гергерцогов и герцогинь Кембриджских и Сассекских.

Елизавета II поддержала решение принца Гарри о начале "новой жизни".

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