Происшествие случилось у Троицкого моста.

У Петропавловской крепости в Петербурге 6 человек упали с аэросаней на лёд. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице.

Выяснилось, что частные аэросани, на которых находились четверо взрослых, потеряли ход в акватории Невы у Троицкого моста частные аэросани потеряли ход. Спасатели оказали помощь в доставке пострадавших на берег.

Ранее директор туристического клуба "Парус" Дмитрий Реснин прокомментировал трагедию, которая случилась накануне вечером в Хибинах. Следователи возбудили второе уголовное дело после гибели 12-летней петербурженки под лавиной.

Фото: Piter.tv