Инструктор назвал большим риском поход с детьми в Хибины

При этом один инструктор на 10 детей – это нормальная ситуация.

Директор туристического клуба "Парус" Дмитрий Реснин прокомментировал трагедию, которая случилась накануне вечером в Хибинах. Специалист заявил, что отправлять детей в это место изначально было очень рискованно. Об этом пишет 78.ru

"Погода там изменчива, через каждые 20 минут пурга и метель", - отметил Реснин, добавив, что их клуб не устраивает туда походы.

Также специалист заявил, что один инструктор на 10 детей – это нормальная ситуация. В случае изменения маршрута необходимо уведомить МЧС, полицию и администрацию. Было ли это сделано, неизвестно.

Трагедия произошла во вторник, 22 марта, неподалеку от озера Имандра в Мурманской области. Лавина обрушилась на туристическую группу, в основном состоящую из детей. Сильнее всех пострадала 12-летняя жительница Петербурга. Сегодня утром девочка умерла.

Ранее стало известно, что власти Петербурга помогут семье девочки, погибшей в Хибинах.

Фото: Instagram/ @chibis.andrey