После гибели 12-летней петербурженки в Хибинах завели второе уголовное дело

На туристическую группу, состоящую в основном из детей, обрушилась лавина.

Следователи возбудили второе уголовное дело после гибели 12-летней петербурженки под лавиной в Хибинах. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК по Петербургу.

Трагедия произошла вечером 22 марта неподалеку от озера Имандра в Мурманской области. Снежный поток обрушился на туристическую группу из 16 человек, 13 из которых были несовершеннолетние дети от 10 до 15 лет. Сильнее всех пострадала 12-летняя жительница Петербурга. Утром 23 марта врачи констатировали ее смерть.

Второе уголовное дело возбуждено по статье о халатности. Следствие считает, что нахождение несовершеннолетней в составе туристической группы в опасной зоне и ее гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей.

Туристическая группа была сформирована молодежной общественной организацией спортивного туризма и экстремальных видов спорта "СКИФ". Группа готовилась к участию во Всероссийской зимней "Туриаде 2021".

Ранее инструктор назвал большим риском поход с детьми в Хибины.

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