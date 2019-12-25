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У Петропавловской крепости заметили загадочные "стеклянные столбы"
Сегодня, 18:45
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smirenny

У Петропавловской крепости заметили загадочные "стеклянные столбы"

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Маленькие петербуржцы аккуратно выложили осколки льда в аккуратные столбики.

Во вторник, 9 марта, фотокорреспондент "Фонтанки" запечатлел необычные ледяные столбики у Петропавловской крепости. 

Пользователи интернета окрестили скульптуры "последными развалинами зимы": можно подумать, что экспозиция – дело рук внеземной цивилизации. Вероятнее, аккуратно возложили осколки льда друг на друга юные петербуржцы.

Между тем, в Петербурге и Ленобласти прогнозируют самую холодную мартовскую ночь.

Ранее мы писали, что потепление в Петербурге можно ожидать с середины марта.

Фото: "Фонтанка"

Теги: осколки льда, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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