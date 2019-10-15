У Петербурга может появиться новый туристический логотип

Метабренд был представлен в ноябре 2019 года. Главным символом города стало "бирюзовое северное солнце".

Смольный протестирует новый туристический логотип Петербурга, созданный в рамках единого метабренда. Об этом сообщил глава Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев в интервью "Фонтанке".

Метабренд был представлен в ноябре 2019 года. Главным символом города стало "бирюзовое северное солнце". Оно символизирует "веру в прорыв и веру в озарение". Слоган "Создавать великое" позиционирует Петербург как "город личностей, куда приезжают, чтобы раскрыть свой потенциал". Выбранный шрифт должен создавать ассоциацию с разводными мостами.

Стоит отметить, что этот метабренд не понравился горожанам. Они не оценили креатив и создали на эту тему серию мемов.

В Смольном заявили, что символ можно считать успешным, если он используется коммерческими компаниями, например, в сувенирной продукции. Чтобы понять, насколько востребован новый метабренд, чиновники оформили один из павильонов Информационно-туристистического бюро. Если они поймут, что лого не используется, то его будут обновлять, привлекая к делу специалистов в области графики и дизайна.

Ранее мы писали, что Loketski украсил новым логотипом Петербурга "урну для выброшенных денег".

Фото: visit-petersburg.ru