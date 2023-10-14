У ООН нет подтверждений сообщений о применении Израилем белого фосфора

Стефан Дюжаррик не стал подтверждать отчет правозащитников.

Всемирная организация не обладает независимыми подтверждениями сообщений о применении израильскими силами белого фосфора в регионе конфликта. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. СМИ задали вопрос спикеру о том, может ли он оценить недавний отчет Human Rights Watch (HRW), считающейся на территории России нежелательной организацией и признана иностранным агентом.

У нас нет подтверждений использования Израилем белого фосфора. У нас нет никакой возможности получить независимых подтверждений этому. Если мы что-то получим, я поделюсь этим с вами. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что международная правозащитная организация отметила, что еврейское государство использовало белый фосфор в ходе военных действий против Ливана и сектора Газа. В документе упоминается о том, что отчет создан на основании подтвержденных видеозаписей и показаний очевидцев.

ООН вынуждена приостановить доставку гумпомощи в Сирию из-за ударов Израиля.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций