ООН вынуждена приостановить доставку гумпомощи в Сирию из-за ударов Израиля

Стефан Дюжаррик оценил эскалацию конфликта на Ближнем Востоке.

Всемирная организация будет вынуждена временно прекратить доставку в Сирию гуманитарной помощи по воздушному пространству. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Специалист заметил, что такая ситуация связана с тем, что в результате атаки на еврецское государства из строя были выведены аэропорты, расположенные вблизи Дамаска и Алеппо.

Тот факт, что аэропорты Алеппо и Дамаска не функционируют, означает, что нам временно придется приостановить работу Воздушной гуманитарной службы, которая использует оба этих аэропорта для осуществления гуманитарных программ для Сирии. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт напомнил о призыве генсека ООН Антониу Гутерриша о недопустимости разрастания палестино-израильского конфликта по региону и миру. В ООН рассчитывают, что все стороны будут соблюдать международное право, по которому гражданская инфраструктура и мирное население должны быть защищены.

Миротворцы ООН зафиксировали взрывы на юго-западе Ливана.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций