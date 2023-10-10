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Миротворцы ООН зафиксировали взрывы на юго-западе Ливана

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Стефан Дюжаррик оценил обстановку на Ближнем Востоке.

Миротворцы ООН зафиксировали серию взрывов на юго-западе Ливана. В настоящее время их причины устанавливаются.Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт добавил, что миротворческие силы продолжают заниматься в регионе обеспечением безопасности по "голубой линии". 

Наши коллеги их ЮНИФИЛ сообщают. Они собирают дополнительную информацию о них и остаются в контакте с представителями Ливана и Израиля по мере развития событий. Миротворцы ООН продолжают обеспечивать безопасность на "голубой линии".

Стефан Дюжаррик, прес-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: ливан, оон, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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