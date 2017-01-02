У Галины Волчек начались осложнения на сердце и почках

Из-за острой сердечной недостаточности у артистки развилась атрофия мозга, и начали отекать нижние конечности.

Состояние худрука театра "Современник" Галины Волчек с каждым днем становится все хуже. К прогрессирующей пневмонии и ателектазу (разрушение тканей легких, в них увеличивается количество жидкости) прибавились осложнения на сердце и почках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, из-за острой сердечной недостаточности у артистки развилась атрофия мозга, осложненная энцефалопатией — дистрофическое поражение мозговой ткани распространенного характера в результате воздействия различных факторов, типа инфекций, интоксикаций, расстройств в обмене веществ. Кроме того, у Волчек начали отекать нижние конечности.

Как сообщает Mash, актриса и режиссер до сих пор подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Сейчас она находится в медикаментозной коме.

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Видео: YouTube / Московский театр "Современник"