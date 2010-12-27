В центре есть всё необходимое современное оборудование.

В четверг, 26 декабря, стало известно, что в Петербурге открыли новый Центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Центр открылся в Красносельском районе на улице Рихарда Зорге, 18. Отмечается, что в нём имеется всё необходимое оборудование: эндоскопический и рентгенологический кабинеты, а также кабинеты ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии. Кроме того, в клинике есть дневной стационар на 10 коек.

Известно, что это восьмой такой центр в Северной столице.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга вручил медикам государственные награды.

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