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В Петербурге открыли новый Центр амбулаторной онкологической помощи
Сегодня, 10:54
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге открыли новый Центр амбулаторной онкологической помощи

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В центре есть всё необходимое современное оборудование.

В четверг, 26 декабря, стало известно, что в Петербурге открыли новый Центр амбулаторной онкологической помощи. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Центр открылся в Красносельском районе на улице Рихарда Зорге, 18. Отмечается, что в нём имеется всё необходимое оборудование: эндоскопический и рентгенологический кабинеты, а также кабинеты ультразвуковой диагностики и компьютерной томографии. Кроме того, в клинике есть дневной стационар на 10 коек. 

Известно, что это восьмой такой центр в Северной столице. 

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга вручил медикам государственные награды.

Фото:pixabay

Теги: здоровье, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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