Власти Петербурга вручил медикам государственные награды

В минувшую среду, 25 декабря, власти Петербурга наградили медиков почётными орденами и грамотами. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
На церемонии присутствовал градоначальник Северной столицы Александр Беглов. Он отметил, что в 2019 году город добился успехов в медицине.
И в этих общих достижениях есть значительная доля вашего труда",
— отметил губернатор.
Награжы петербургским медикам вручили по поручению президента России. Врачей наградили орденами, медалями и почетными званиями за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в науке и образовании, здравоохранении и культуре.
Кроме того, коллектив "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова" удостоился благодарности Путина.
Фото:Смольный
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