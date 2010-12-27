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Власти Петербурга вручил медикам государственные награды
Сегодня, 9:19
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Власти Петербурга вручил медикам государственные награды

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Благодарность президента РФ получил коллектив ОАО ”Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова".

В минувшую среду, 25 декабря, власти Петербурга наградили медиков почётными орденами и грамотами. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

На церемонии присутствовал градоначальник Северной столицы Александр Беглов. Он отметил, что в 2019 году город добился успехов в медицине.

И в этих общих достижениях есть значительная доля вашего труда",

— отметил губернатор.

Награжы петербургским медикам вручили по поручению президента России. Врачей наградили орденами, медалями и почетными званиями за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу в науке и образовании, здравоохранении и культуре.

Кроме того, коллектив "Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С.М.Кирова" удостоился благодарности Путина.

Фото:Смольный 

Теги: беглов, здоровье, награды врачам, новости спб, общество, путин, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

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