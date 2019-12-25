Состояние Галины Волчек резко ухудшилось

У артистки прогрессирует пневмония, к этому диагнозу добавился ателектаз.

Состояние 86-летней Галины Волчек резко ухудшилось. У худрука театра "Современник" прогрессирует пневмония. К этому диагнозу добавился ателектаз. У артистки идет разрушение тканей легких, в них увеличивается количество жидкости. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Вечером 23 декабря Волчек вызвала скорую и пожаловалась врачам на боли в груди. Медики приняли решение экстренно госпитализировать артистку. Сейчас она находится в реанимации в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Ее ввели в медикаментозную кому. Знаменитая актриса и режиссер не может самостоятельно дышать, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Видео: YouTube / Московский театр "Современник"