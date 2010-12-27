Волчек впала в кому и не может самостоятельно дышать

Артистка находится в крайне тяжелом состоянии.

Народную артистку СССР Галину Волчек подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Художественный руководитель театра "Современник" находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, вечером 23 декабря Галина Борисовна вызвала скорую и пожаловалась на боли в груди. Медики приняли решение о срочной госпитализации 86-летней артистки.

Сейчас Волчек находится в реанимации. Ее пришлось подключить к аппарату ИВЛ из-за осложнения, вызванного двусторонней пневмонией. Когда скорая приехала, артистка была уже без сознания. В больнице ее ввели в медикаментозную кому. По мнению врачей, к таким последствиям привел хронический бронхит.

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