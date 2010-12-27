В Москве экстренно госпитализировали Галину Волчек

По некоторым данным, 86-летняя актриса и режиссер находится в коме.

Художественного руководителя московского театра "Современник" Галину Волчек экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, вечером 23 декабря 86-летняя артистка вызвала скорую и пожаловалась врачам на боли в груди. Медики приняли решение о срочной госпитализации. По неподтвержденной информации, сейчас Волчек находится в коме. У нее обнаружили проблемы с сердцем.

В свою очередь РИА Новости, пообщавшись с директором театра "Современник" Игорем Поповым, написали, что у Галины Борисовны диагностировали воспаление легких.

Народная артистка СССР Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве. Ее отец Борис Волчек был известным режиссером и кинооператором. В 1955 году Волчек окончила школу-студию МХАТ. В 1989 году стала художественным руководителем театра "Современник".

На счету у Галины Борисовны десятки ролей в фильмах. В частности, она сыграла в таких картинах, как "Дон Кихот", "Берегись автомобиля", "Король Лир" и др.

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