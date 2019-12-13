Умер американский актер Дэнни Айелло

Артист сыграл роль Тони Розато в фильме "Крестный отец-2".

В пятницу, 13 декабря, стало известно о смерти на 87-м году жизни актера Дэнни Айелло. Как сообщила The Hollywood Reporter его представитель Трейси Миллер, он умер после непродолжительной болезни. У артиста осталось четверо детей.

Дэнни Айелло известен кинозрителям по ролям в фильмах "Однажды в Америке", "Крестный отец-2", "Пурпурная роза Каира" и "Делай как надо".

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Видео: YouTube / CBS Sunday Morning