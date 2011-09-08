Умер специалист-практик по реставрации деревянного зодчества Владимир Рахманов

Благодаря ему в Петербурге были сохранены в подлинных конструкциях Каменноостровский театр и дача Гаусвальд.

Ушёл из жизни крупнейший в Петербурге специалист-практик по реставрации деревянного зодчества Владимир Рахманов. Об этом сообщили на сайте "Градозащитный Петербург".

Архитектор принадлежал к практически исчезнувшей школе мастеров, которые работали с уникальными деревянными памятниками.

Также Владимир Рахманов более 20 лет реставрировал ансамбль в Кижах. Также благодаря ему в Петербурге были сохранены в подлинных конструкциях Каменноостровский театр и дача Гаусвальд. Также Владимир Рахманов пытался противостоять разборке главного усадебного дома в парке Монрепо (Выборг).

Также в 60 лет умерла актриса фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой" Екатерина Дурова.

Фото: Учебно-методический центр музея "Кижи"