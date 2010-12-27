В 60 лет умерла актриса фильма "Высоцкий. Спасибо, что живой" Екатерина Дурова

Артистка умерла после продолжительной болезни.

После продолжительной болезни в возрасте 60 лет умерла заслуженная артистка РФ Екатерина Дурова. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Театра на Малой Бронной Марию Малкину.

Екатерина Дурова родилась в семье актёра Льва Дурова 25 июля 1959 года. В 80-ом она окончила ГИТИС и в этом же году начала работать в Театре на Таганке. Через четыре года актриса перешла в Театр на Малой Бронной.

Дурова снималась и в кино, самые известные картины с её участием – "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Юрьев день" и "Поклонник".

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