Петербург признали лучшим на фестивале "Зодчество 2025" за развитие городской среды

Город получил главный приз Зодчества 2025 за архитектурные достижения.

Санкт-Петербург стал победителем XXXIII Международного архитектурного фестиваля "Зодчество 2025", который проходил в Москве с 4 по 6 ноября. Экспозиция и стенд Северной столицы были удостоены высшей награды конкурса — "золотого знака" в номинации "Развитие территорий и градостроительные решения". Об этом сообщил комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга.

Фестиваль "Зодчество" ежегодно собирает ведущих архитекторов, дизайнеров и градостроителей России. В этом году в выставочном центре "Гостиный двор" было представлено более 450 конкурсных работ.

Стенд Петербурга был выполнен в виде открытого павильона в классическом стиле, над которым парили чайки — символ духа города. В основании располагался Генеральный план, а история Северной столицы раскрывалась через уникальные архивные карты и интерактивные панели. Особое внимание уделили новому Генплану, вступившему в силу в 2024 году.

Кроме главной награды, петербургские архитекторы получили "золотые", "серебряные" и "бронзовые" знаки в различных номинациях. Среди лауреатов — "Студия 44", "Архиоптерикс", "Проектная культура" и другие мастерские. Премию имени Владимира Татлина присудили архитектурной мастерской "Головин & Шретер".

Фото: пресс-служба Смольного