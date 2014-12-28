Умер Тигран Кеосаян

По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Известный кинорежиссер и телеведущий Тигран Кеосаян скончался в возрасте 59 лет. Об этом сообщила его супруга, главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале.

Симоньян написала, что Кеосаян скончался в ночь на 26 сентября. Она обратилась с просьбой не звонить ни ей лично, ни семье. Напомним, в начале января 2025 года стало известно, что Тигран Кеосаян пережил клиническую смерть. После этого режиссер впал в кому и не приходил в сознание. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года. Его отцом был советский кинорежиссер и сценарист Эдмонд Кеосаян, снявший культовый фильм "Неуловимые мстители". Кеосаян-младший стал известен как режиссер фильмов "Бедная Саша", "Президент и его внучка", "Лашдыш серебристый". Он также был ведущим нескольких программа на каналах "Рен-ТВ" и "НТВ".

Фото: kino-teatr.ru (Валерий Лукьянов)