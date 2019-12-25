У ГК "Галактика" появился крупный инвестор

Сделка состоялась накануне, 10 июня.

Как стало известно в четверг, 11 июня, у ГК "Галактика" появились новые совладельцы: ООО "Латео" и ООО "Аквамарин". Компании получили по 32% и 9,7% соответственно. Издание По данным "СПАРК-Интерфакс", сделка состоялась вчера, 10 июня.

В связи с этим доли компании ЗАО "Леноблмолоко" сократились на 23% – теперь у петербургской компании доля в 32%, а доля люксембургской Altair Holding SA составила всего 26,2%.

Ранее мы писали, что финская компания может приобрести молочный завод под Петербургом.

Напомним, что Росбанк пытается добиться банкротства крупного петербургского предпринимателя.

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