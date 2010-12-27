Финская компания может приобрести молочный завод под Петербургом

На данный момент идут переговоры о покупке молочного завода.

Финская компания Valio может стать одним из совладельцев производителя молочных продуктов в Петербурге и области - ООО "Галактика". Сумма сделки может составить 1,3 млрд рублей, сообщили в "РБК".

Молочный завод в Северной столице появился 10 лет назад. Проектная мощность предприятия позволяет перерабатывать ему 400 тыс. тонн молока в год, однако в 2018 году показатель опустился до 128 тыс. тонн.

Ранее основным объектом для инвестиций для финской компании был собственный завод в Московской области. Эксперты считают, что если сделка случится, это будет выгодно обеим сторонам.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что популярная сеть продуктовых магазинов у дома разовьет франшизу.

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