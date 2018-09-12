Популярная сеть продуктовых магазинов у дома разовьет франшизу

Это коснется продажи товаров первой цены.

Популярный российский ритейлер "Дикси" начнет развитие франшизы под брендом "Первым делом", которая занимается продажей товаров по низкой цене. Об этом на своей странице в Facebook генеральный директор компании Игорь Плетнев. Эту торговую марку сеть запустила в 2014 году, а теперь она планирует стать розничным брендом.

В сообщении отмечается, что с декабря владельцы маленьких магазинов "у дома" смогут сотрудничать с новым брендом и заказывать любые товары из ассортимента через мобильное приложение. Главное условие – нахождение потенциального партнера в Петербурге, Ленобласти, Москве или Московской области.

Ранее мы рассказывали, что петербургские магазины начнут переработку непроданных продуктов на корм скоту.

Фото: Piter.TV