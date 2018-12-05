Петербургские магазины начнут переработку непроданных продуктов на корм скоту

Нереализованные крупы, фрукты и мучные изделия поедут на переработку вместо свалки.

Одна из крупнейших розничных компаний России, X5 Retail Group, объявила о начале проекта по передаче нераспроданной в магазинах "Пятерочка" продукции в переработку. По информации пресс-службы компании, нереализованные товары в упомянутых магазинах Петербурга и Ленобласти пойдут на корм скоту.

Крупы, хлеб, мучные изделия, овощи и фрукты, которые утратили товарный вид, но еще не просрочились, будут передаваться на переработку. Если раньше некрасивые продукты отправлялись вместе с просрочкой на помойки, то теперь из них сделают корм для животных. Такая идея появилась у ритейлера на волне заботы об экологии, минимизации отходов и рационального использования ресурсов.

Сам проект стартовал в сентябре и привлек к участию около 400 магазинов двух регионов. К декабрю их станет больше на 165, а к 2020 году проект заработает во всех магазинах сети. Один пилотный период тестирования идеи позволил передавать на переработку 2,5 тысячи тонн продукции ежемесячно.

Ранее в этих магазинах появились островки безопасности для потерявшихся людей.

Фото: Piter.TV