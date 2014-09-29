Новый завод по переработке отходов открылся в Кингисеппском районе

В Кингисеппском районе Ленинградской области получил разрешение на ввод новый завод по переработке отходов. Руководство КПО ждет получения лицензии и разрешения на старт работ. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александра Дрозденко.
Мощность КПО Кингисепп составит 320 тыс тонн переработки отходов в год. На объекте уже провели проверку представители федеральной экологической и главной государственной экспертизы.
Старые полигоны со вводом новых мощностей будем закрывать и рекультивировать. Регион полностью выполняет показатели национального проекта "Экология".
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Ранее мы рассказывали, что в районе Ладожского озера фотографом Станиславом Крутоверцевым была замечена редкая для региона ястребиная сова.
Видео: Telegram / Александр ДроZденко
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