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Новый завод по переработке отходов открылся в Кингисеппском районе

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В год КПО Кингисепп будет перерабатывать порядка 320 тыс тонн отходов.

В Кингисеппском районе Ленинградской области получил разрешение на ввод новый завод по переработке отходов. Руководство КПО ждет получения лицензии и разрешения на старт работ. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александра Дрозденко.

Мощность КПО Кингисепп составит 320 тыс тонн переработки отходов в год. На объекте уже провели проверку представители федеральной экологической и главной государственной экспертизы.

Старые полигоны со вводом новых мощностей будем закрывать и рекультивировать. Регион полностью выполняет показатели национального проекта "Экология".

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Ранее мы рассказывали, что в районе Ладожского озера фотографом Станиславом Крутоверцевым была замечена редкая для региона ястребиная сова.

Видео: Telegram / Александр ДроZденко

Теги: кингисеппский район, кпо кингисепп, переработка отходов
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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