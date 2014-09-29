Новый завод по переработке отходов открылся в Кингисеппском районе

В год КПО Кингисепп будет перерабатывать порядка 320 тыс тонн отходов.

В Кингисеппском районе Ленинградской области получил разрешение на ввод новый завод по переработке отходов. Руководство КПО ждет получения лицензии и разрешения на старт работ. Об этом стало известно из сообщения в Telegram-канале губернатор Ленобласти Александра Дрозденко.

Мощность КПО Кингисепп составит 320 тыс тонн переработки отходов в год. На объекте уже провели проверку представители федеральной экологической и главной государственной экспертизы.

Старые полигоны со вводом новых мощностей будем закрывать и рекультивировать. Регион полностью выполняет показатели национального проекта "Экология". Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

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Видео: Telegram / Александр ДроZденко