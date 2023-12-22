В Петербурге тестируют современные технологии переработки отходов

Совместно с соседней Ленобластью ведётся работа по созданию новых объектов переработки отходов с учётом потребностей обоих субъектов.

Северная столица активно трудится над созданием прозрачной и эффективной инфраструктуры в сфере обращения с отходами. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что на данный момент главным приоритетом является строительство современных высокотехнологичных объектов. В рамках послания президента РФ к федеральному собранию в 2024 году были выбраны проектные решения, которые уже успешно реализованы в других регионах. Совместно с соседней Ленобластью ведётся работа по созданию новых объектов переработки отходов с учётом потребностей обоих субъектов.

Внедрение передовых технологий переработки способствует формированию современной, эффективной и экологически безопасной системы обращения с отходами.

Ранее мы сообщили о том, что из Невского района вывезли более 550 люминесцентных ламп.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)