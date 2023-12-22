Из Невского района вывезли более 550 люминесцентных ламп

Специалисты провели необходимые измерения и убедились, что концентрация ртути в воздухе не превышает нормы.

Несколько сотен люминесцентных ламп были изъяты экологами из Невского района. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

По информации, полученной от жителя близлежащего дома, было обнаружено опасное вещество. Аварийная бригада быстро прибыла на место и обнаружила 570 ртутных ламп. Специалисты провели необходимые измерения и убедились, что концентрация ртути в воздухе не превышает нормы.

В ведомстве напомнили, что опасные отходы подлежат утилизации в соответствии с действующим законодательством. При обнаружении таких отходов следует немедленно связаться со службой экологической дежурной службы по телефону 417-59-36 (работает круглосуточно).

Ранее мы сообщили о том, что за неделю в Петербурге удалось собрать более 4,2 тонны опасных отходов.

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга