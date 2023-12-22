За неделю в Петербурге удалось собрать более 4,2 тонны опасных отходов

Кроме того, за период с 19 по 25 февраля городские аварийные экологические службы получили 394 сообщения от местных жителей по вопросам экологической безопасности.

За прошлую неделю экологические службы Петербурга собрали свыше 4,2 тонн опасных отходов. Об этом информирует пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Так, были отправлены на утилизацию и обезвреживание более 1,2 тонны автомобильных покрышек, свыше 1 тонны батареек и аккумуляторов, 705 кг бытовой и оргтехники, 422 кг химических отходов. Также было собрано 420 кг люминесцентных ламп и 58 кг светодиодных ламп, 206 кг просроченных лекарств, 9 кг термометров и 1 комплект противогаза с комплектующими.

Кроме того, за период с 19 по 25 февраля городские аварийные экологические службы получили 394 сообщения от местных жителей по вопросам экологической безопасности. Сотрудники градостроительного управления "Экострой" провели 34 выезда, из них 33 для обследования после ликвидации аварийных ситуаций, связанных с ртутными загрязнениями, и один выезд по другим химическим загрязнениям. В результате было собрано 7 кг ртутьсодержащих отходов и 0,6 кг люминесцентных ламп.

Также проводились работы по очистке и устранению загрязнения водных объектов. Общий объем вывезенных отходов составил 30 кубометров. Буксир-ледокол "Невская Застава" совершил четыре рейда для мониторинга ледовой обстановки на реке Неве.

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Фото: комитет по природопользованию Петербурга