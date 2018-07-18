В Петербурге и Ленобласти появились островки безопасности для потерявшихся людей

Это совместная акция поисковых организаций и сети "Пятерочка".

14 октября в Петербурге и Ленобласти начался запуск "островков безопасности". Специальные зоны для потерявшихся людей обустраивают в универсамах города. Акцию запустили Центр поиска пропавших людей (ЦППЛ), поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" и сеть магазинов "Пятерочка".

"Островком безопасности" назвали специальную зону в каждом магазине "Пятерочка", оборудованная отличительным знаком в виде оранжевого символа геолокации. Этот знак может стать ориентиром для любого потерявшегося ребенка или гражданина, страдающего деменцией. В любом магазине сети заблудившийся человек сможет получить помощь: сотрудники универсама прошли специальные курсы и теперь умеют определить дезориентированного человека и знают, как помочь. Информация о заблудших бродягах передается от директоров торговых филиалов на горячую линию ЦППЛ, далее потерявшемуся пришлют скорую помощь, полицию или представителю "Лизы Алерт".

"Островки безопасности" запустили уже более чем в 870 магазинах двух субъектов. Эксперимент с "островками" в Москве привел к положительным цифрам: в 2600 магазинах города и области оказали помощь 118 людям, 13 из которых срочно госпитализировали.

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Фото: Piter.TV